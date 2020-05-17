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جهاز ١٥ مايو: بدء رصف طرق مشروع "الإسكان الاجتماعي 1" بالـ 290 فدانا

11:03 ص الأحد 17 مايو 2020
جهاز ١٥ مايو: بدء رصف طرق مشروع "الإسكان الاجتماعي 1" بالـ 290 فدانا

المهندس السيد همام

كتب- محمد عبدالناصر:

قال المهندس السيد همام، رئيس جهاز تنمية مدينة ١٥ مايو: إنه تم البدء في أعمال رصف الطرق لمشروع "الإسكان الاجتماعي" (1) بمنطقة الـ ٢٩٠ فداناً، تزامنا مع قرب انتهاء المرافق وأعمال الرصف بالمنطقة رقم (٢).

وأشار همام إلى أن جهاز مدينة 15 مايو لا يدخر جهداً في إنجاز المشروعات المختلفة بالمدينة، ويهدف إلى إنجاز الخطة الموضوعة لسرعة الانتهاء من جميع أعمال المرافق بمناطق أراضي ووحدات "الإسكان الاجتماعي"، وتسليمها للفائزين بها في المواعيد المقررة.

وأضاف رئيس جهاز مدينة ١٥ مايو، أن ذلك يأتي في ضوء توجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بضرورة دفع العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها بالمدن الجديدة، ولا سيما مشروعات الإسكان والبنية التحتية، مع اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية لحماية العاملين بتلك المشروعات من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

جهاز تنمية مدينة 15 مايو مشروع الإسكان الاجتماعي عاصم الجزار وزارة الإسكان

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