"الصحة" تنفي فرض حظر كامل في العيد.. وتؤكد: "أنباء مفبركة"

كتب- أحمد جمعة:

نفى الدكتور خالد مجاهد، المستشار الإعلامي لوزارة الصحة والسكان، ما تردد عن تطبيق حظر التجوال الشامل في عيد الفطر المبارك، قائلًا إن "هذه الأنباء مفبركة".

وقال "مجاهد" في تصريحات لمصراوي، اليوم السبت، إن ما يتعلق بالإجراءات الاحترازية المتخذة لمواجهة كورونا يختص بالإعلان عنها مجلس الوزراء واللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا، مطالباً بتحري الدقة قبل نشر هذه الأنباء.

وتداول تلك الأنباء حساب "مفبرك" وغير موثق يحمل اسم وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد، عبر موقع "انستجرام".

في سياق متصل، يترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، غدًا الأحد، اجتماع لجنة إدارة أزمة فيروس كورونا.

ومن المقرر أن يناقش الاجتماع المتابعة الدائمة لفيروس كورونا، في ظل زيادة أعداد الإصابات، كما يناقش الاجتماع المقترحات المفترض اتخاذها ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، التي تنفذ أيام عيد الفطر المبارك.

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