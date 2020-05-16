برلمانية تشيد بإتاحة منصة "إدمودو" للطلاب المصريين في الخارج

(مصراوي):

أشادت غادة عجمي، عضو مجلس النواب عن المصريين في الخارج، بالحلول الإلكترونية التي قدمتها وزارة التربية والتعليم لخدمة الطلاب المصريين في الخارج والعالقين، وإتاحة منصة إدمودو للطلاب المصريين في مختلف دول العالم، حتى يتثنى لهم رفع المشروعات البحثية بدون عناء السفر الداخلي في بلادهم.

ولفتت عجمي، في بيان لها، اليوم السبت، إلى أن هذه الخدمات التعليمية ستمكن الطلاب في الخارج من إعداد الأبحاث وتقديمها إلكترونيًا، وإزالة أي عقبات متعلقة بالسفر أو بالتعامل بشكل عام دون الحاجة إلى اللجوء للسفارات لتسليم الأبحاث.

وأكدت عضو مجلس النواب، أن الدولة المصري تولي اهتمام كبير لملف المصريين بالخارج بدء من السعي عودتهم لبلادهم، والاطمئنان على أحوالهم وتوفير سُبل معيشة كريمة لهم في ظل الظروف الراهنة، حتى تقديم الخدمات الإلكترونية للطلاب المصريين بالخارج.