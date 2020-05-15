مطار "سفنكس" يستقبل 307 مصريين عالقين من الإمارات

كتب- محمد عبيد:

استقبل مطار سفنكس الدولي مساء اليوم الجمعة، رحلتين استثنائيتين تابعتين لشركة "إير كايرو"، قادمتين من أبوظبي عليهما 307 مصريين من العالقين بدولة الإمارات العربية المتحدة، بسبب تعليق الرحلات الجوية بسبب فيروس "كورونا المستجد".

وقالت مصادر بوزارة الطيران المدني، إن الرحلة الاستثنائية الأولى وصلت مطار سفنكس وعليها 153 مصريًا من العالقين، بينما وصلت الرحلة الثانية القادمة من أبوظبي وعليها 154 من المصريين، وفحصت سلطات المطار جميع ركاب الرحلتين قبل إنهاء إجراءات وصولهم ونقلهم إلى مناطق العزل الصحي لقضاء 14 يومًا، للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.