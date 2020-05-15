النقل: اتخاذ كافة إجراءات تعقيم وتطهير القطارات والمترو لمواجهة فيروس "كورونا" (صور وفيديو)
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(مصراوي):
قالت وزارة النقل، اليوم الجمعة، إن هيئة السكة الحديد، تواصل اتخاذ كافة الإجراءات الخاصة بأعمال تعقيم وتطهير القطارات لمواجهة فيروس "كورونا المستجد".
وأضافت الوزارة، أن ذلك يأتي في إطار إجراءات الدولة لمواجهة فيروس "كورونا المستجد".
من ناحية أخرى، تواصلت أعمال التطهير والتعقيم لمواقع العمل بمشروعات مترو الأنفاق، ونشرت الصفحة الرسمية للوزارة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، صورًا من تطهير وتعقيم محطات المرحلة الثالثة للخط الثالث لمترو الأنفاق للمترو.
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