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في أول يوم تشغيل.. وزير السياحة يتفقد الإجراءات الوقائية بفنادق شرم الشيخ

06:38 م الجمعة 15 مايو 2020
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كتب- يوسف عفيفي:

تفقد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، واللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، صباح اليوم، عددًا من الفنادق بمدينة شرم الشيخ.

وبحسب بيان اليوم، يأتي ذلك لمتابعة تنفيذ الإجراءات التي تتخذها الفنادق في إطار تطبيق الضوابط التي اعتمدها مجلس الوزراء للسماح للفنادق باستقبال النزلاء المصريين بها بنسبة إشغال 25% من الطاقة الاستيعابية لهذا الفنادق وذلك وفقا لمعايير منظمة الصحة العالمية، وذلك للفنادق التي تلتزم بالضوابط وحصولها على شهادة السلامة الصحية المعتمدة من وزارات السياحة والآثار والصحة والسكان وغرفة المنشآت الفندقية.

حضر الجولة، عبد الفتاح العاصي مساعد الوزير للرقابة على المنشآت السياحية والفندقية، وأحمد الوصيف رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، وماجد فوزي رئيس غرفة المنشآت الفندقية، وحسام الشاعر رئيس غرفة الشركات السياحية، وتامر مكرم رئيس جمعية مستثمري جنوب سيناء.

وتفقد الوزير، الإجراءات الوقائية التي تتبعها هذه الفنادق منذ دخول الضيف من باب الفندق وإجراءات تطهير الأمتعة وقياس درجات حرارة الضيوف وتطهير اليدين، ومنطقة الاستقبال والبهو وإجراءات التسكين ومنطقة المطاعم والمطابخ والبرجولات وحمامات السباحة، والممرات الداخلية والممشى الخارجي و منطقة الشاطئ.

واستمع الوزير، من مدير الفندق إلى شرح مفصل عن كافة الإجراءات الوقاية المتبعة، والذي أكد أيضا أن إجراءات التعقيم تتم وفقا للمعايير التي أقرتها منظمة الصحة العالمية ووفقا للمواد التي أقرتها وزارة الصحة والسكان، مضيفا أن أعمال التطهير تتم بصفة مستمرة.

شرم الشيخ خالد فوده خالد العناني وزارة السياحة والآثار فنادق شرم الشيخ فيروس كورونا

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