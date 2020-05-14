أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا رامز جلال مسلسلات رمضان رمضان 2020 الطقس حظر التجوال إحنا أقوى من كورونا أسعار الذهب

"على العالم أن يفتح".. ساويرس يوجه رسالة جديدة بشأن فيروس "كورونا"

03:30 م الخميس 14 مايو 2020
"على العالم أن يفتح".. ساويرس يوجه رسالة جديدة بشأن فيروس "كورونا"

المهندس نجيب ساويرس

كتب - محمد نصار:

وجه المهندس نجيب ساويرس، رجل الأعمال، رسالة جديدة بشأن أزمة فيروس "كورونا المستجد.. كوفيد 19".

وكتب ساويرس، عبر حسابه الشخصي على تويتر: "على العالم أن يفتح.. يكفي هذا.. أريد استعادة حياتي".

ورغم فترة الإغلاق التي يُعاني منها العالم، كإجراء احترازي لمكافحة فيروس "كورونا المستجد"، فإن المهندس نجيب ساويرس، أكد في تصريحات سابقة إنه لم ولن يلجأ إلى قرار تخفيض الرواتب أو تسريح بعض العمالة في شركاته، رغم التأثر الكبير لشركاته بسبب الأزمة، وقال: "لا خفضت 50% ولا مشيت حد ومش هيحصل".

ولا يؤيد ساويرس التوقف التام لعجلة الإنتاج كونه يؤدي إلى أزمات عدة، وقال في تصريحات تليفزيونية سابقة، إنه لا بد من عودة عجلة الاقتصاد مرة أخرى موضحًا بقوله: "ده مش معناه نرجع لحياتنا الطبيعية اللي هي ما قبل الوباء، المسألة إن الأمر ممكن باتباع المحاذير".

وكان ساويرس قد أشاد بإجراءات الحكومة وتعاملها مع أزمة فيروس "كورونا المستجد"، وقال: "الشهادة للحق الحكومة تعاملت مع فيروس "كورونا" باحترافية واجتهاد غير مسبوق".

Capture

نجيب ساويرس الإغلاق فيروس كورونا

الخبر التالى:

شيخ الأزهر: الفقراء كانوا أذرع الأنبياء في نشر الدعوة والرسالات

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 10431

    عدد المصابين

  • 2486

    عدد المتعافين

  • 566

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 4222968

    عدد المصابين

  • 1476137

    عدد المتعافين

  • 288368

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:تركيا تطلب إذنًا من الوفاق الليبية للتنقيب في شرق المتوسط.. ورويترز: تؤجج التوتر