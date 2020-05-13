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مدبولي تعليقًا على تصنيف موديز: يعكس قدرة الاقتصاد في التعامل مع "كورونا"

03:48 م الأربعاء 13 مايو 2020
مدبولي تعليقًا على تصنيف موديز: يعكس قدرة الاقتصاد في التعامل مع "كورونا"

الدكتور مصطفى مدبولي

كتب - محمد غايات:

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على طلب مصر الحصول على 2,77 مليار دولار، بموجب "أداة التمويل السريع" ستسهم في استقرار الاحتياطي النقدي، فضلاً عن دعمها لجهود الحكومة في مواجهة تداعيات أزمة فيروس "كورونا" المستجد. بحسب بيان الحكومة.

وأشار "مدبولي"، في السياق نفسه، إلى التقرير الصادر عن مؤسسة "موديز" للتصنيف الائتماني، والذي قررت فيه الإبقاء على التصنيف الائتماني لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية، كما هو عند مستوى "B2"، مع الإبقاء أيضًا على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصري، مؤكداً أن ذلك يعكس استمرار ثقة المؤسسات الدولية ومؤسسات التصنيف الائتماني في قدرة الاقتصاد المصري على التعامل الإيجابي مع أزمة "كورونا"، بفضل الإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها الدولة خلال الفترة الماضية.

مصطفى مدبولي مجلس الوزراء صندوق النقد الدولي تصنيف موديز فيروس كورونا

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