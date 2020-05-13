أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا رامز جلال مسلسلات رمضان رمضان 2020 الطقس حظر التجوال إحنا أقوى من كورونا أسعار الذهب

تحرك جديد من الحكومة لاستكمال رصف الطرق الداخلية بـ12 محافظة

01:59 م الأربعاء 13 مايو 2020
تحرك جديد من الحكومة لاستكمال رصف الطرق الداخلية بـ12 محافظة

الدكتور مصطفى مدبولي

كتب- محمد سامي:

وافق مجلس الوزراء على تخصيص مبلغ 339 مليون جنيه للشركة المصرية للصيانة الذاتية (المملوكة لوزارة النقل) لشراء معدات تدوير طبقات الرصف وبعض المعدات الأخرى، على أن تقوم الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري (بالإنابة عن وزارة التنمية المحلية) بالتعاقد مع الشركة المذكورة لتنفيذ أعمال رفع كفاءة وصيانة الطرق داخل نطاق 12 محافظة.

وبحسب بيان صحفي، عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، تتجاوز قيمتها 339 مليون جنيه، يتم تدبيرها من مبلغ 1.999 مليار جنيه الذي تم تخصيصه من وزارة التنمية المحلية لرفع كفاءة وصيانة الطرق المشار إليها وفقاً للبروتوكول الموقع بين وزارة النقل ووزارة التنمية المحلية بتاريخ 5/2/2020.

مصدفى مدبولي مجلس الوزراء رصف الطرق الداخلية

الخبر التالى:

الحكومة تعفى المستلزمات الطبية وأدوية مواجهة كورونا من رسم الشراء

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 10093

    عدد المصابين

  • 2326

    عدد المتعافين

  • 544

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 4222968

    عدد المصابين

  • 1476137

    عدد المتعافين

  • 288368

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:5 علامات تساعدك في اكتشاف الإصابة بكورونا قبل الفحص والتحاليل