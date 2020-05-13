الصحة: لا يوجد ما يبرر حجر الأطباء صحياً بعد عملهم بمستشفيات العزل

كتب - أحمد جمعة:

قال الدكتور إيهاب عطية، رئيس الإدارة العامة لمكافحة العدوى بوزارة الصحة، إنه لا توجد أي مرجعية علمية توصي بعزل الفريق الطبي روتينياً لمدة 14 يومًا بعد انتهاء مدة عملهم في مستشفيات العزل.

جاء ذلك في مخاطبة إلى الدكتور محمد حساني مساعد وزيرة الصحة لشؤون مبادرات الصحة العامة، والتي استفسر عن الرأي الطبي فيما يخص عزل الفريق الطبي روتينياً لمدة 14 يومًا بعد انتهاء مدة عملهم في مستشفيات العزل.

وأوضح "عطية" أنه لا يوجد ما يبرر حجز الفريق الطبي لمدة 14 يومًا مع المرضى أثناء تأدية عملهم بمستشفيات العزل أو عزلهم بعد انتهاء عملهم لمدة مماثلة.

كان الدكتور حسين خيري نقيب الأطباء، طالب في حواره مع مصراوي، بإجراء تحليل الـPCR للفرق الطبي بمستشفيات العزل، وعدم السماح لهم بالمغادرة إلى منازلهم، وبعد انتهاء مهمتهم يجب أن يتم حجرهم في فنادق أو مدن جامعية عزلهم داخلها لمدة أسبوعين حتى لا يكونوا وسيلة لنشر الفيروس.

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