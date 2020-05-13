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"العربية للتصنيع" توقع مذكرة تفاهم لإنشاء مصنعين لإنتاج إطارات السيارات

10:59 ص الأربعاء 13 مايو 2020
"العربية للتصنيع" توقع مذكرة تفاهم لإنشاء مصنعين لإنتاج إطارات السيارات

الفريق عبدالمنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصني

كتب- محمد سامي:

توقع وزارة قطاع الاعمال، اليوم الاربعاء، مذكرة تفاهم بين الهيئة العربية للتصنيع والشركة القابضة للصناعات الكيماوية التابعة لوزارة قطاع الأعمال، لإنشاء مصنعين لإطارات المركبات بكافة أنواعها.

وكان الفريق عبدالمنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، أعلن سابقًا عن بدء الإنتاج المحلي للأجهزة الطبية بوحدات الهيئة، مثل غرف العزل الطبي وأجهزة التعقيم والفحص الحراري ومستلزمات الوقاية طبقا للمواصفات العالمية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لنقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة وتعميق التصنيع المحلي في هذه الصناعة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد.

الفريق عبدالمنعم التراس الهيئة العربية للتصنيع وزارة قطاع الاعمال

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