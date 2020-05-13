عبر "التليجرام" و"فيسبوك".. تداول إجابات امتحان الفلسفة لأولى ثانوي

كتب- أسامة علي:

تداولت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، صورًا لامتحان الفلسفة والمنطق للصف الأول الثانوي.

وتبادل الطلاب، إجابات الامتحان على جروبات تليجرام، فيسبوك، في ظاهرة متكررة منذ انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الثاني ٢٩ أبريل.

ويؤدي طلاب الصف الأول الثانوي، اليوم الأربعاء، امتحان الفصل الدراسي الثاني في مادة الفلسفة والمنطق، إلكترونيًا.

ويؤدي طلاب الصف الأول الثانوي، بإجمالي ٥٨٩ ألف طالب وطالبة، الامتحانات على فترتين من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا بحسب الجدول المحدد لكل محافظة.

ويؤدي الامتحانات في الفترة ما بين الساعة ٩ صباحا حتى ١٢ ظهراً طلاب محافظات القاهرة، والجيزة، والإسكندرية، وأسيوط، وكفر الشيخ، وقنا، والفيوم، ودمياط، والإسماعيلية، وأسوان، وبورسعيد، وشمال سيناء، والوادي الجديد، وجنوب سيناء.

أما في الفترة ما بين الساعة ١٢ ظهراً حتى ٣ عصراً، يؤدي الامتحان طلاب محافظات الشرقية، والدقهلية، والقليوبية، والغربية، والمنوفية، والبحيرة، والمنيا، وسوهاج، وبني سويف، والأقصر، والسويس، والبحر الأحمر، ومطروح.