شديدة الحرارة وأمطار رعدية.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأربعاء وتحذر المواطنين

كتب - يوسف عفيفي:

كشف مدير مركز التنبؤات والتحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية الدكتور محمود شاهين، تفاصيل طقس الأربعاء، موضحًا أن هناك ارتفاعًا تدريجيًا في درجات الحرارة.

قال شاهين، لمصراوي، إن الطقس شديد الحرارة على القاهرة وباقي الأنحاء خلال ساعات النهار، ومائل للبرودة خلال فترات الليل على شمال البلاد، ولطيف على جنوب البلاد، بالاضافة إلى تكون الشبورة المائية في الصباح الباكر.

وأوضح أن الرياح معتدلة تنشط أحيانًا خلال ساعات النهار وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس.

وأشار مدير مركز التنبؤات والتحاليل بالهيئة العامة لﻷرصاد الجوية، إلى وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من شمال وجنوب الصعيد قد تكون رعدية أحيانًا.

وعن درجات الحرارة، توقع شاهين أن تبلغ على القاهرة 37 درجة مئوية، وعلى السواحل الشمالية 29 درجة، وعلى شمال الصعيد 39 وعلى جنوب الصعيد 40 درجة مئوية.

ونصح المواطنين بعدم التعرض لآشعة الشمس المباشرة خلال ساعات النهار خاصة في وقت الصيام، محذرا من سرعة القيادة خلال الشبورة المائية في الصباح وضرورة القيادة بهدوء. ​