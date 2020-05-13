اتهمت وزيرة الصحة بنقل العدوى.. معلومات عن أول برلمانية تصاب بكورونا

كتب - أحمد علي:

أعلن مصدر مسؤول بمجلس النواب، إصابة النائبة الدكتور شيرين فراج بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، والتي تم عزلها بمستشفى قصر العيني الفرنساوي، بعد أن ثبت إيجابية تحاليلها.

ويرصد مصراوي، من خلال التقرير التالي أبرز المعلومات عن النائبة شيرين فراج.

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، قراراً جمهورياً فى 31 ديسمبر 2015 بتعيينها بمجلس النواب.

أعلنت ترشحها لرئاسة لجنة البيئة وهي تعمل بوظيفة أستاذ بقسم الهندسة الكهربية، وحاصلة على دكتوراه في الهندسة البيئية، وتشغل مناصب عضو المجالس القومية المتخصصة، وعضو بجمعية العاملين بالأمم المتحدة.

عملت 22 عامًا بإدارة الأعمال والتفاوض بالإضافة إلى الخبرة الأكاديمية وتقديم الخبرة الاستشارية فى مجال الهندسة، ومن المجالات التى تدخل فى دائرة اهتمامها فى العمل العام والمشاركة المجتمعية، التلوث البيئى بشتى مجالاته، والإشعاعات غير المؤينة، وتطوير التعليم الهندسى.

تم تكريمها فى عيد العلم عام 2002 بجامعة عين شمس، عن رسالة الدكتوراه كأفضل رسالة دكتوراه عن عام 2001، والتكريم فى عيد العلم من مجلس علماء مصر 2014، والدكتوراه الفخرية من جامعة ديلاوير 2014.

شغلت موقع أمين عام مؤتمر البيئة الأمنة فى مصر وأفريقيا والوطن العربى القاهرة عام 2005، والمشاركة فى تنظيم المؤتمر الدولى الرابع للهندسة الوراثية والعلوم البيئية – تونس 2006، المشاركة فى تنظيم المؤتمر الدولى الخامس للهندسة الوراثية والعلوم البيئية – المغرب 2007.

تقدمت باستجواب ضد وزيرة البيئة واتهمتها فيه بالتقصير في تطبيق أحكام قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 على "مقالب القمامة" ومحارق النفايات، وكذا التقاعس عن مراقبة المنشآت الصناعية، وعدم الحرص على توفيق أوضاعها والتزامها بالشروط البيئة، وسماح الوزارة باستيراد نفايات من الخارج وطالبت بالغاء وزارة البيئة

هاجمت وزيرة الصحة اثناء استجوابها بالبرلمان، وـكدت لها قلت لحضرتك هنا، أمام المجلس، إن هناك إهمالًا في مكافحة العدوى، وسيؤدي إلى انتقال المرض.



انتقدت قرار وزير التعليم خلال حضوره اجتماع لجنة التعليم فى نهاية أبريل الماضى وأثارت خلال الاجتماع الهاشتاج الى تداوله طلاب الطب تحت شعار ، #رابعة_طب_نقل_مش_بكالوريوس، لافتة إلى أن طلاب الفرقة الرابعة بكليات الطب أطلقوا هذا الهاشتاج.



رفضت قانون التبرع بالأعضاء، وأكدت أنه مخالف للدستور وطالبت رئيس البرلمان، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 5 لسنة 2010 الخاص بتنظيم زرع الأعضاء البشرية.