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لاستيضاح مدى ملاصقته للعقارات.. "إسكان البرلمان" تتفقد محور ترعة الزمر الثلاثاء المقبل

10:35 م الثلاثاء 12 مايو 2020
لاستيضاح مدى ملاصقته للعقارات.. "إسكان البرلمان" تتفقد محور ترعة الزمر الثلاثاء المقبل

النائب عماد سعد حمودة

كتب- أحمد علي:

قررت لجنة الإسكان والمرافق العامة بمجلس النواب، برئاسة النائب عماد سعد حمودة، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، تفقد محور ترعة الزمر بمحافظة الجيزة، الثلاثاء المقبل؛ للوقوف على نسبة تنفيذ المشروع على الأرض، واستيضاح مدى ملاصقته عددًا من العقارات بمنطقة الهرم من خلال الاستماع إلى الأهالي، لا سيما بعد ما تم تداوله على مواقع السوشيال ميديا، وذلك بصحبة نواب دائرة الهرم والعمرانية.

وقال النائب عماد سعد حمودة: إن اللجنة تستهدف الوقوف على حقيقة الوضع على أرض الواقع، والتأكد أنه لن يضار أيٌّ من المواطنين ساكني العقارات المحيطة بالمحور، مضيفًا: "دورنا كممثلين للشعب الوقوف على كل المشكلات التي تواجهه؛ لكننا جميعًا أيضًا مع المصلحة العامة للبلد وهي فوق الجميع، بحيث لا ضرر ولا ضرار".

ومن جانبه، قال محمود نصار رئيس الجهاز المركزي للتعمير: إن المرحلة الأولى من مسار محور ترعة الزمر تقدر بـ5 كليومترات مربعة؛ منها ما يقرب من 20 ألف متر نزع ملكية، مشيرًا إلى أن ما يتعلق بإجراءات نزع الملكية وتعويض المضارين يحدد من قبل لجان مختصة بذلك، قائلاً: ستكون هناك تعويضات لأهالي محور ترعة الزمر ولن ننسى أهالينا.

وأضاف نصار أن هناك عددًا من العقارات المخالفة التي ستتم إزالتها؛ لكن في المقابل هناك عقارات غير مخالفة وبها شقق مضارة أستطيع تعويضها، وسيتم تقدير التعويض الاجتماعي طبقًا لكل حالة، قائلًا: "لم يشتكِ أيٌّ من المواطنين؛ ومنهم مَن طالب بالبقاء في مكانه".

واستطرد محمود نصار رئيس الجهاز المركزي للتعمير، حديثه قائلاً: "محور 6 أكتوبر ملتصق في العمارات ولم يشتكِ أيٌّ من السكان".

عماد سعد حمودة مجلس النواب محور ترعة الزمر الجيزة

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