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مصر للطيران تجدد التعاقد مع "بدر" السودانية

10:15 م الثلاثاء 12 مايو 2020
مصر للطيران تجدد التعاقد مع "بدر" السودانية

مصر للطيران

كتب - محمد عبيد:

جدد المهندس مجدي محمدين رئيس شركه مصر للطيران للخدمات الأرضية، التعاقد مع شركة «بدر» للطيران السودانية، مع إضافة خدمه جديدة للتعاقد الذي تم مع سمر حموده نائب رئيس شركه S S AIR وكيل الشركه السودانية بالقاهرة .

وأعربت نائب رئيس شركة بدر"، عن سعادتها بالتجديد وبالخدمة الجديدة في التعاقد، وهي تحميل البضائع على طائرات ركاب الشركة السودانية، وأشادت أيضآ بكفاءة رجال الخدمات الأرضية، وتمكنهم من تحميل البضائع على الطائرات طبقا لتعليمات منظمه الإياتا العالمية في هذا الشأن، خاصة أنه من المعلوم أن هذه خدمة أرضية ذات طبيعة خاصة تتطلب التعامل معها باحترافيه شديدة في التحميل، بمعنى التحميل بالكابينة على مقاعد الركاب أو بأي مكان بالكابينة، وطبقا لتجهيزات كل شركة وطبقا للإجراءات العالمية ولتعليمات سلطة الطيران المدني المصرية.

ومن الجدير بالذكر، أن نجاح عمال الخدمات الأرضية في تحميل طائرات ركاب الشركة السودانية، أدى إلى طلب بعض شركات الطيران الأخرى تشغيل مثل هذه الخدمة على طائرات شركتهم.

مصر للطيران مجدي محمدين شركة بدر للطيران السودانية

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