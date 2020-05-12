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وصول رحلة ثانية لمطار القاهرة لعالقين مصريين من الكويت

07:41 م الثلاثاء 12 مايو 2020
وصول رحلة ثانية لمطار القاهرة لعالقين مصريين من الكويت

مطار القاهرة الدولي

كتب - محمد عبيد:

استقبل مطار القاهرة الدولي، الثلاثاء، رحلة طيران استثنائية سيرتها شركة طيران الجزيرة الكويتية، لإعادة مصريين عالقين بالكويت، منذ تعليق رحلات الطيران إلى المطارات المصرية، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد ، وتعد الرحلة الثانية التي تصل من الكويت، اليوم.

وقالت مصادر بالمطار، إن الرحلة رقم Jg1731 التابعة لخطوط طيران الجزيرة الكويتية، وصلت مساء اليوم وعلى متنها 160 عالقا مصريا، إلى مطار القاهرة وهبطت بمبنى الركاب رقم 2 والمخصص لشركات الطيران الأجنبية والعربية، وتم فحص جميع ركاب الرحلة من قبل الحجر الصحي في المطار، ويتم نقلهم إلى مناطق العزل المخصصة لقضاء 14 يوما عزل، للاطمئنان على خلوهم من عدوى الإصابة بفيروس كورونا.

يذكر أن مطار القاهرة الدولي استقبل اليوم الثلاثاء، ثلاث رحلات استثنائية سيرتهم 3 شركات مصرية وكويتية لعودة المصريين العالقين بالكويت والسعودية والإمارات، وعليهم 460 مصريا من العالقين هناك منذ تعليق رحلات الطيران إلى المطارات المصرية، ضمن خطة الدولة لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد .

مطار القاهرة الكويت شركة طيران الجزيرة الكويتية فيروس كورونا

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