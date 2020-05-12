مصدر بالبرلمان يعلن إصابة أول نائب بكورونا

كتب - أحمد علي:

أعلن مصدر مسؤول بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، إصابة النائبة الدكتور شيرين فراج بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وقال المصدر لمصراوي، إنه تم عزل النائبة بمستشفى قصر العيني الفرنساوي بعد أن ثبت إيجابية تحاليلها.

وتداول النواب على مجموعات "واتسآب" نبأ إصابة النائبة، وجرى التنبيه على النواب الذين خالطوها بعزل أنفسهم منزلياً 14 يوماً.