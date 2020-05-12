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مصدر بالبرلمان يعلن إصابة أول نائب بكورونا

06:38 م الثلاثاء 12 مايو 2020
مصدر بالبرلمان يعلن إصابة أول نائب بكورونا

مجلس النواب المصري

كتب - أحمد علي:

أعلن مصدر مسؤول بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، إصابة النائبة الدكتور شيرين فراج بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وقال المصدر لمصراوي، إنه تم عزل النائبة بمستشفى قصر العيني الفرنساوي بعد أن ثبت إيجابية تحاليلها.

وتداول النواب على مجموعات "واتسآب" نبأ إصابة النائبة، وجرى التنبيه على النواب الذين خالطوها بعزل أنفسهم منزلياً 14 يوماً.

مجلس النواب شيرين فراج فيروس كورونا مستشفى قصر العيني الفرنساوي

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