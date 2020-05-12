البرلمان يستدعي إلهامي عجينة للتحقيق في واقعة مستشفى شربين

كتب - أحمد علي:

قرر الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب استدعاء النائب الهامي عجينة، نائب دائرة بلقاس بالدقهلية، للمثول أمام هيئة مكتب المجلس المكونة من رئيس المجلس والوكيلين وذلك لسماع الاقوال.

جاء ذلك في بيان مقتضب صادر عن مجلس النواب، مساء الثلاثاء.

ووقعت أزمة مؤخرا بين النائب إلهامي عجينة، بسبب زيارته لمستشفى شربين العام، بمحافظة الدقهلية، وقيامه بنشر فيديو على صفحته بـ"فيسبوك"، من داخل المستشفى، يعلن من خلاله عن وجود إهمال، وعدم تواجد الأطباء وعدم اهتمام الممرضات بالحالات المرضية.