أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا رامز جلال مسلسلات رمضان رمضان 2020 الطقس حظر التجوال إحنا أقوى من كورونا أسعار الذهب

البرلمان يستدعي إلهامي عجينة للتحقيق في واقعة مستشفى شربين

06:25 م الثلاثاء 12 مايو 2020
البرلمان يستدعي إلهامي عجينة للتحقيق في واقعة مستشفى شربين

النائب إلهامي عجينة

كتب - أحمد علي:
قرر الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب استدعاء النائب الهامي عجينة، نائب دائرة بلقاس بالدقهلية، للمثول أمام هيئة مكتب المجلس المكونة من رئيس المجلس والوكيلين وذلك لسماع الاقوال.

جاء ذلك في بيان مقتضب صادر عن مجلس النواب، مساء الثلاثاء.

ووقعت أزمة مؤخرا بين النائب إلهامي عجينة، بسبب زيارته لمستشفى شربين العام، بمحافظة الدقهلية، وقيامه بنشر فيديو على صفحته بـ"فيسبوك"، من داخل المستشفى، يعلن من خلاله عن وجود إهمال، وعدم تواجد الأطباء وعدم اهتمام الممرضات بالحالات المرضية.

علي عبدالعال مجلس النواب مستشفى شربين إلهامي عجينة

الخبر التالى:

مصدر بالبرلمان يعلن إصابة أول نائب بكورونا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 9746

    عدد المصابين

  • 2172

    عدد المتعافين

  • 533

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 4142970

    عدد المصابين

  • 1427179

    عدد المتعافين

  • 283861

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:مصدر بالبرلمان يعلن إصابة أول نائب بكورونا