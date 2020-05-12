الرعاية الطبية بماسبيرو: المحاسبة المتوفاة بكورونا لم تدخل المبنى منذ ١٩ مارس
كتب - مصطفى علي:
نعى الدكتور عصام عزوز، رئيس الرعاية الطبية بماسبيرو، المحاسبة رشا حلمى محمد الجعفري بقطاع الأخبار بالهيئة الوطنية، التي توفيت اليوم، متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا المستجد.
وأكد في بيان له، الثلاثاء، أنه بمراجعة الملف الطبي للمحاسبة بقطاع الأخبار، تبين أنها تعالج من مرض السكر والتهاب مزمن بالكبد.
وأشار إلى أن آخر دخول لها لمبنى ماسبيرو كان في الـ١٩ من مارس الماضي، لمنحها أجازة أمراض مزمنة طبقا لقرار رئيس الوزراء، ودخلت مستشفى حميات إمبابة يوم الأحد الماضى، وكانت تعاني من التهاب رئوى نتيجة الإصابة بفيروس كورونا ، الذى كان سببا في وفاتها في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف صباح اليوم الثلاثاء.
ونعت الرعاية الطبية المحاسبة بقطاع الأخبار، وتقدمت بخالص العزاء لأسرتها.
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