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الأعلى للإعلام يلزم المؤسسات الإعلامية بإعادة تقديم طلبات الترخيص بعد صدور اللائحة

04:55 م الثلاثاء 12 مايو 2020
الأعلى للإعلام يلزم المؤسسات الإعلامية بإعادة تقديم طلبات الترخيص بعد صدور اللائحة

مكرم محمد أحمد

كتب - مصطفى علي:

ألزم المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، جميع المؤسسات الصحفية والإعلامية والمواقع الإلكترونية، بإعادة التقدم بطلبات توفيق وتقنين أوضاعهم وفقا للائحة التراخيص التي أصدرها المجلس مؤخرا.

وأوضح مصدر مسؤول بالمجلس لمصراوي، أنه فيما يخص الصحف التي لها مواقع إلكترونية وصحف ورقية، فإنها ملزمة بتقنين أوضاعها كلّ على حدة، بحيث يتم تقنين المطبوعة الورقية، والموقع الإلكتروني.

وفيما يتعلق بالصحف القومية، أشار المصدر، إلى أنه يتم توفيق أوضاعها من خلال الهيئة الوطنية للصحافة، باعتبارها المالك لهذه المؤسسات، بينما المواقع التي ترفع المطبوعات pdf يتم ترخيصها بالإخطار فقط.

وتابع المصدر: يلتزم جميع الراغبين في تقنين أوضاعهم، بملء النماذج الجديدة بمن فيهم الذين سبق وتقدموا للمجلس.

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