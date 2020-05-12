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"الأعلى للإعلام" يلزم موقع القاهرة 24 بنشر اعتذار واضح لجامعة القاهرة

03:44 م الثلاثاء 12 مايو 2020
"الأعلى للإعلام" يلزم موقع القاهرة 24 بنشر اعتذار واضح لجامعة القاهرة

مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

كتب- مصطفى علي:

ألزم المجلس الأعلى لتنظيم الاعلام موقع القاهرة 24 بنشر اعتذار واضح لجامعة القاهرة، بعد نشر أخبار غير دقيقة تتعلق بكورونا.

كما ألزم المجلس الموقع بنشر توضيح عن ملابسات نشر هذه الأخبار التي تتعارض مع قرار المجلس الذي يحظر نشر أخبار عن كورونا إلا من خلال البيانات الرسمية لوزارة الصحة.

وكانت لجنة الشكاوى قد تلقت شكوى من الدكتورة هالة صلاح الدين، رئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة القاهرة، ضد ما نشر بالموقع في 28 أبريل بعنوان "إصابة المسؤول الرئيسي عن توزيع الطعام بالقصر العيني بكورونا".

من ناحية أخرى تناقش لجنة الشكاوى في اجتماعها المقبل شكوى جديدة ضد قناة المحور.

وتستكمل اللجنة تحقيقاتها يوم الأحد المقبل مع الممثل القانوني لقناة المحور بشأن مخالفة قرار المجلس ببث برامج مؤجرة دون الحصول على موافقة مسبقة.

المجلس الأعلى لتنظيم الاعلام جامعة القاهرة نشر أخبار غير دقيقة موقع القاهرة 24 فيروس كورونا

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