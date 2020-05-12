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"الصحة العالمية": اختبارات كورونا "مهمة جدًا".. وينبغي زيادتها بجميع الدول

12:39 م الثلاثاء 12 مايو 2020
"الصحة العالمية": اختبارات كورونا "مهمة جدًا".. وينبغي زيادتها بجميع الدول

ريتشارد برنان

كتب - أحمد جمعة:

كشف مدير الطوارئ الصحية الإقليمي بمنظمة الصحة العالمية، ريتشارد برنان، عن إجراء 3.3 مليون اختبار لاكتشاف الإصابة بفيروس كورونا المستجد في إقليم شرق المتوسط حتى الآن.

جاء ذلك في كلمته خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده المكتب الإقليمي لشرق المتوسط عن طريق الفيديو، حول أحدث تطورات مرض فيروس كورونا المستجد (COVID-19).

وقال برنان: "هناك زيادة في إجراء الاختبارات ببعض البلدان في الخليج وإيران وباكستان، لكن هناك أيضًا بلاد لا تزال تعمل بمستوى منخفض ونعمل على بناء هذه القدرات وخصوصا في البلدان التي تتأثر بأوضاع إنسانية في اليمن وليبيا حيث لا تزال معدل الاختبارات أدنى من المستويات المطلوبة ونقدم يد المعونة لهم".

وأضاف: "هذه الاختبارات تعطينا فكرة عن حالة انتشار الوباء، وبالتالي تباعا نرى تدابير الوقاية وعزل المصابين إما في مرافق العزل أو في المنزل مع توفير القدر الكافي من الدعم الاجتماعي للمرضى، بجانب توفير الرعاية من الأمراض المختلفة وتتبع المخالطين خشية أن يكونوا أصيبوا بالعدوى".

وتابع: "هذه الاختبارات مهمة للغاية".

ريتشارد برنان مدير الطوارئ الصحية الإقليمي منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا باكستان إيران

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