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"الصحة العالمية": لا ينبغي تخفيف إجراءات مواجهة كورونا إلا بشروط

12:36 م الثلاثاء 12 مايو 2020
"الصحة العالمية": لا ينبغي تخفيف إجراءات مواجهة كورونا إلا بشروط

منظمة الصحة العالمية

كتب - أحمد جمعة:

قال مدير الطوارئ الصحية الإقليمي بمنظمة الصحة العالمية، ريتشارد برنان، إن هناك العديد من الشروط التي ينبغي توافرها قبل أن تتخذ الحكومات أي قرارات تتعلق بتخفيف الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

جاء ذلك في كلمته خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده المكتب الإقليمي لشرق المتوسط عن طريق الفيديو، حول أحدث تطورات مرض فيروس كورونا المستجد (COVID-19).

وأضاف برنان: يجب أن يتم الأخذ في الاعتبار أن يكون انتقال المرض تحت السيطرة، ولو أن الحالات لا تزال في تزايد فينبغي أن ننتظر ليحدث انخفاض في المنحنى، وأن تتوافر قدرات طبيبة وتدابير صحة عامة بما فيها الترصد والاختبارات وإجراءات العزل وتدبير العلاج للحالات، والنظر إلى القدرة الاستيعابية بالمستشفيات لاحتواء الحالات، والقدرة على تتبع المخالطين، ويبنغي التأكد من تدني التفشي، وتطبيق إجراءات الوقاية بالمستشفسات لحماية العاملين.

وبحسب مدير الطوارئ الصحية، يجب النظر بعين الاعتبار إلى أماكن الرعاية الصحية وأماكن أخرى، مثل المخيمات ودور المسنين.

وبالنسبة لعودة الرحلات الجوية، قال برنان: "هذا الأمر يتعلق بمسألة خطر وفود العدوى، وعندما يتم تخفيف إجراءات السفر ينبغي وضع إجراءات على الحدود لتحري الحالات والقدرة على عزل المصابين أو نقلهم إلى مكان صحي".

وأضاف: "كما ينبغي أن يفهم المجتمع كله المخاطر المرتبطة بهذا المرض، والمحافظة على التباعد الاجتماعي وأن يكون على ثقافة كاملة للمرض وتداعياته بأماكن العمل".

وأوضح مدير الطوارئ الصحية، أنه كلما تم تخفيف الإجراءات سنرى زيادة على الفور في عدد المصابين، مضيفًا: "هذا هو الحال في البلاد التي تخفف من إجراءاتها انظر إلى سنغاورة أو ألمانيا".

منظمة الصحة العالمية مواجهة كورونا فيروس كورونا ريتشارد برنان

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