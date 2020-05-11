​إجراءات صارمة.. وزير السياحة يتوعد المخالفين لضوابط تشغيل الفنادق (صور)

"العمارات مخالفة".. أول رد من الإسكان على ملاصقة محور سلمان لعمارات

خاص| بعد تصريحات الشركة المالكة.. أول رد من صاحب العمارة الملاصقة

تب- يوسف عفيفي:



التقى الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، واللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، بالمستثمرين السياحيين بالمحافظة، لمناقشة آخر تطورات عودة النشاط السياحي لفنادق المحافظة.

وبحسب بيان اليوم، جاء ذلك بحضور كل من النائب عمرو صدقي رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، وعبدالفتاح العاصي مساعد الوزير للرقابة على المنشآت السياحية والفندقية، وأحمد الوصيف رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، وماجد فوزي رئيس مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية، وحسام الشاعر رئيس غرفة الشركات السياحية، وكامل أبوعلي رئيس جمعية مستثمري البحر الأحمر، وتامر مكرم رئيس جمعية مستثمري جنوب سيناء.

يأتي اللقاء أيضًا في ظل الضوابط التي اعتمدها مجلس الوزراء لاستقبال النزلاء المصريين بدء من 15 مايو الجاري بنسبة إشغال 25% من الطاقة الاستيعابية لها، للفنادق التي تلتزم بالضوابط التي اعتمدها مجلس الوزراء، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، وحصول هذه الفنادق على شهادة السلامة الصحية المعتمدة من وزارتي السياحة والآثار والصحة، بالإضافة إلى غرفة المنشآت الفندقية.

واستعرض الوزير، ما قدمته الحكومة المصرية لدعم القطاع السياحي والعاملين به وتقديم الدعم المادي لتخفيف الأعباء عن كاهل هذا القطاع المهم، ومراعاة العاملين به ومساعدة المستثمرين ورفع عن كاهلهم أعباء إدارية ومالية عديدة ليتمكنوا من دفع رواتب العاملين.

وناقش اللقاء، الإجراءات والاستعدادات المقرر توفيرها في الفنادق والمنتجعات السياحية بالمحافظة وفقًا للضوابط والاشتراطات التي اعتمدها مجلس الوزراء.

وأكد وزير السياحة والآثار، ضرورة التزام الفنادق بهذه الضوابط والاشتراطات، فهي اشتراطات أساسية وملزمة لمنح المنشآت الفندقية شهادة السلامة الصحية، وضمان استمرار المنشأة في استقبال نزلائها.

وحذر الوزير، بأن من لم يلتزم بهذه الاشتراطات والضوابط سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده حيث سيكون هناك لجان متخصصة من قبل وزارتي السياحة والآثار والصحة والسكان وغرفة المنشات الفندقية ستقوم بالتفتيش على جميع الفنادق للتأكد من التزامها بتطبيق الاشتراطات المعتمدة، وفى حالة رصد أي مخالفات سيتم اتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد أي مخالف.

وأكد العناني، أنه لن يتم السماح بتشغيل أي فندق وإعطائه شهادة السلامة الصحية إلا بعد جاهزيته وتطبيقه للضوابط بنسبة 100%.

وفي نهاية اللقاء أكد العناني، أن مصر واجهة سياحية فريدة، ووزارة السياحة والآثار حريصة على أن يكون المقصد السياحي المصري على أتم استعداد لاستقبال السائحين بعد انتهاء أزمة فيروس كورونا المستجد واستعادة الحركة السياحية بشكل منتظم.

​