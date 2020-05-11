بعد تصريحات الشركة المالكة.. أول رد من صاحب العمارة الملاصقة لمحور الملك سلمان (صور)

"العمارات مخالفة".. أول رد من الإسكان على ملاصقة محور سلمان لعمارات

كتب- محمد عبدالناصر:​

قال محمد معوض صاحب العمارة الملاصقة لمحور الملك سلمان بمنطقة الهرم بالجيزة، إن العمارة ليست مخالفة، مضيفًا أنه لم يتعد على حرمة الطريق.

وأكد معوض لـ"مصراوي"، أنه لن يتقدم بأي شكوى للجهات المسؤلة، قائلًا: "ده مشرع قومي ومستحيل أعمل شكوى ضده".

وأوضح معوض، أن اقتراب الكوبري من العمارات حدث في منطقة وسط البلد، حيث أصبحت الكباري ملاصقة للبلكونات، قائلًا إنه لم يتضرر أحد.

ورد اللواء محمود نصار رئيس الجهاز المركزي للتعمير والشركة المالكة للمحور، على صور محور الملك سلمان بمنطقة الهرم بالجيزة والتي أظهرت ملاصقة الكوبري لبلكونات العمارات.

وقال نصار لـ"مصراوي"، اليوم الاثنين، الصورة تم أخذها من زوايا محددة تبين أن الكوبري ملاصق تمامًا للعمارات، لكن في الواقع يوجد مسافة بين البلكونات الكوبري.

ويتم تنفيذ محور الملك سلمان (فوق مسار تغطية ترعة الزمر) بمحافظة الجيزة، لربط مناطق شمال و جنوب المحافظة و الوصول بالرحلات المرورية إلى وقت قصير، حيث تبلغ التكلفة الإجمالية للمحور نحو 4.2 مليار جنيه.

يهدف لحل العديد من المشكلات المرورية وإعادة توزيع الحركة، ويجري تنفيذه على المسار المغطى لترعة الزمر في المسافة بين القوس الجنوبي للطريق الدائري بالقرب من ميدان المنيب، والقوس الشمالي للطريق الدائري بمنطقة إمبابة، يتقاطع مع شوارع (مستشفى الصدر - الثلاثين - خاتم المرسلين - الهرم - فيصل - محور صفط اللبن - جامعة الدولة العربية - ناهيا - محور 26 يوليو - مطار إمبابة).



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