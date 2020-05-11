"آشعة وتوقيع طبيبين".. الصحة تُحدد شروطًا لإجراء تحاليل كورونا

كتب- أحمد جمعة:

كشف مصدر بوزارة الصحة، إن الوزارة عممت على المستشفيات أمرًا إدارياً يتعلق بإجراء تحاليل "PCR" للحالات المشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وبحسب منشور أرسلته مديرية الشؤون الصحية بالقاهرة إلى مستشفياتها، جرى التبيه على مديري المستشفيات بعدم إجراء تحليل "PCR" إلا بعد عمل أشعة على الصدر وتحليل صورة دم كاملة وتوقيع اثنين من الأطباء الأخصائيين على طلب التحليل.

وقالت المديرية في خطابها إن من يخالف هذه التعليمات يتعرض للمساءلة القانونية.

وبحسب الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار لشئون الصحة والوقاية، أجرت 105 آلاف تحليل "PCR" للمشتبه في إصابتهم بكورونا.

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