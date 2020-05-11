​وصول 165 مصريًا عالقًا بالكويت إلى مطار القاهرة

كتب- محمد عبيد:

استقبل مطار القاهرة الدولي، اليوم الاثنين، رحلة طيران استثنائية سيرتها شركة إير كايرو التابعة لوزارة الطيران المدني، لإعادة مصريين عالقين في دولة الكويت منذ تعليق رحلات الطيران إلى المطارات المصرية بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقالت مصادر بالمطار إن رحلة إيركايرو رقم 2002 وصلت إلى القاهرة على متنها 165 راكبًا مصريًا، من العالقين بدولة الكويت، ومن المقرر أن يتم فحص جميع ركاب الرحلة من قبل الحجر الصحي في المطار، ونقلهم إلى مناطق العزل المخصصة لقضاء 14 يومًا، للاطمئنان على خلوهم من عدوى الإصابة بفيروس كورونا.

وأعلنت سلطة الطيران المدني المصرية، توقف حركة الطيران المدني بمصر، سواء للقادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضي، واستثنى الخطاب 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي ، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة ، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة.