لماذا تفاقمت المشكلة؟.. "إسكان النواب" تنتقد تأخر تنفيذ مشروعات الصرف الصحي

كتب- أحمد علي:

ناقشت لجنة الإسكان والمرافق العامة بمجلس النواب برئاسة النائب عماد سعد حمودة، اليوم الإثنين، الموازنة العامة الجديدة لشركة مياه الشرب والصرف الصحي للعام المالي الجديد ٢٠٢٠- ٢٠٢١، في حضور مسؤولي وزارة الإسكان ومرفق مياه الشرب والصرف الصحي.

وطالب رئيس اللجنة باستكمال المشروعات الخاصة بالصرف الصحي التي يتم العمل فيها منذ سنوات ولم يتم الانتهاء منها وتعاني فقر خدمات المياه والصرف الصحي.

وأضاف حمودة: "لابد من التوزيع العادل بين المشروعات المقامة على مستوى محافظات الجمهورية؛ حيث إن هناك مشروعات بقرى الصعيد، وكان مخططاً للانتهاء منها خلال الفترة الماضية ولم تنتهِ".

ومن جانبه، قال النائب يسري المغازي وكيل لجنة الإسكان: إن الدولة ووزارة التخطيط لم تقصرا في حق المشروعات الخاصة بشبكات المياه والصرف الصحي، وضاعفتا رقم الموازنة المخصصة لهذه المشروعات عن موازنة العام الماضي، مطالبًا المسؤولين بشركة مياه الشرب، استيضاح المخصصات التي سيتم إنفاقها خلال الموازنة الجديدة ٢٠٢٠- ٢٠٢١.

ومن جانبه، أكد النائب محمد إسماعيل أمين سر لجنة الإسكان، أن جميع الدوائر في مصر تعاني مشكلات الصرف الصحي والمياه، ورغم أن الموزانة يتم اعتمادها؛ فإنه لم يتم الانتهاء من مشروعات الصرف الصحي؛ مما أدى إلى تفاقم المشكلة، ويجب تحديد جدول زمني للانتهاء من جميع مشروعات المياه والصرف الصحي التي لم يتم الانتهاء منها على مستوى المحافظات.