شعراوي يوجه المحافظين بتحصيل رسوم مقابل انتظار السيارات بالشوارع

كتب- محمد نصار:

أكد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، ضرورة إعادة فتح الجراجات المغلقة أو التي تم استغلالها لأغراض أخرى لاستيعاب السيارات.

وطالب شعراوي، المحافظين، وفق بيان للوزارة اليوم الاثنين، بدراسة تحصيل مبالغ مالية نظير انتظار السيارات بالشوارع.

ووجه وزير التنمية المحلية، باستمرار إصدار تراخيص البناء المطلوبة للمواطنين بباقي المدن والقرى والعزب والنجوع على مستوى المحافظة دون توقف.