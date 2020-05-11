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كورونا في 24 ساعة| الأسبوعين الأخطر في مصر واحتمالات الحظر الشامل وكورونا يضرب البيت الأبيض

05:38 ص الإثنين 11 مايو 2020
كورونا في 24 ساعة| الأسبوعين الأخطر في مصر واحتمالات الحظر الشامل وكورونا يضرب البيت الأبيض

كورونا في 24 ساعة


قال الدكتور عادل خطاب عضو اللجنة العليا للفيروسات التابعة لوزارة التعليم العالي إنه يجب على المواطن الالتزام التام خلال الأسبوعين القادمين لأنهما الأخطر.

وسجلت وزارة الصحة في مصر 436 إصابة جديدة بكورونا و11 وفاة جديدة.
ويرصد "مصراوي"، أبرز الأخبار المتعلقة بفيروس كورونا حول مصر والعالم:

الأسبوعين القادمين الأخطر.. لجنة الفيروسات: " لازم الناس تلتزم"

مستشار الرئيس عن الحظر الكلي: إذا اضطرت الحكومة لإجراءات أكثر شدة ستفعل

تجاوزنا 9 آلاف حالة.. الصحة: 436 إصابة جديدة بكورونا و11 وفاة

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