كورونا في 24 ساعة| الأسبوعين الأخطر في مصر واحتمالات الحظر الشامل وكورونا يضرب البيت الأبيض

كورونا في 24 ساعة



قال الدكتور عادل خطاب عضو اللجنة العليا للفيروسات التابعة لوزارة التعليم العالي إنه يجب على المواطن الالتزام التام خلال الأسبوعين القادمين لأنهما الأخطر.

وسجلت وزارة الصحة في مصر 436 إصابة جديدة بكورونا و11 وفاة جديدة.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأخبار المتعلقة بفيروس كورونا حول مصر والعالم:

الأسبوعين القادمين الأخطر.. لجنة الفيروسات: " لازم الناس تلتزم"

مستشار الرئيس عن الحظر الكلي: إذا اضطرت الحكومة لإجراءات أكثر شدة ستفعل

تجاوزنا 9 آلاف حالة.. الصحة: 436 إصابة جديدة بكورونا و11 وفاة

تفاصيل قرار السيسي منح القوات المسلحة صفة الضبط القضائي أوقات الطوارئ

"إجراءات قاسية لمواجهة كورونا".. محافظ دمياط تكشف سر الوصول إلى "صفر" إصابات

"للتعايش مع كورونا".. الإبراشي: عقوبات على عدم ارتداء الكمامة بعد العيد

أقاموا "التراويح" أعلى سطح منزل.. إحالة 12 شخصًا لـ"جنح الطوارئ" بجلسة 2 يونيو

أطباء "النجيلة" يؤدون صلاة الجنازة على طبيب سوري توفى بكورونا

"نرد الجميل".. ماذا قال السفير الصيني عن المساعدات الطبية لمصر؟ (صور)

بعد ظهور حالة كورونا.. قرار من النائب العام بشأن نيابات مدينة نصر

محافظ الشرقية: الزقازيق هي الأعلى في عدد الإصابات بفيروس كورونا

‏ألمانيا.. معدل نقل العدوى بكورونا ارتفع بعد تخفيف الإجراءات

أديب يرد على هجوم "الجزيرة" بشأن مصروفات إقامة نجله بالحجر الصحي

كورونا في الوطن العربي: استقرار معدل الوفيات بمصر.. ودولتان دون إصابات لليوم الثالث

٢٤ كذبة أمريكية.. الصين تفند ادعاءات واشنطن حول كورونا

كورونا يضرب البيت الأبيض.. ٣ مسؤولين بخلية الأزمة بينهم فوتشي بالحجر الذاتي

رئيس كوريا الجنوبية يحذر من موجة ثانية من كورونا