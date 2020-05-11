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عوض تاج الدين: قرار الحظر الشامل يتخذه مجلس الوزراء بناء على ظروف البلد

02:34 ص الإثنين 11 مايو 2020
عوض تاج الدين: قرار الحظر الشامل يتخذه مجلس الوزراء بناء على ظروف البلد

الدكتور محمد عوض تاج الدين

كتب- محمد نصار:

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، إن اللجنة العليا لمتابعة فيروس كورونا تصدر توصياتها بشأن متابعة الجائحة وانتشارها وتسلمها إلى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب.

وأضاف في اتصال هاتفي مع مصراوي، صباح الاثنين: "الحظر الشامل قرار تدرسه اللجنة العليا لأزمة كورونا واللي بياخد القرار هو مجلس الوزراء حسب ظروف البلد ومصلحة الناس وصحتها، اللجنة تدرس وتعطي توصياتها للحكومة".

عوض تاج الدين الحظر الشامل فيروس كورونا

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