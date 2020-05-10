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وفد من السياحة والآثار يتفقدون مستجدات إنشاء متحف كفر الشيخ

12:07 م الأحد 10 مايو 2020
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كتب- محمد عاطف:

تفقد العميد مهندس هشام سمير مساعد وزير السياحة والآثار للشؤون الهندسية والمشرف على القاهرة التاريخية مستجدات أعمال إنشاء متحف كفر الشيخ، بمصاحبة أحمد عبيد مساعد الوزيـر لشئون قطاع مكتب الوزير، ومؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف.

وذلك في إطار خطة وزارة السياحة والآثار للانتهاء من مختلف مشروعاتها المقرر افتتاحها قريبًا بعد انقضاء أزمة فيروس كورنا المستجد.

بدأت الزيارة بالمرور على الموقع العام المحيط بالمتحف ومتابعة تنفيذ الأعمال من رفع كفاءة الشوارع المحيطة وإظهار المدخل الرئيسي للمتحف، بالإضافة إلى أعمال تنسيق الموقع داخل المتحف ومراجعة تقدم الأعمال ومتابعة الإنتهاء من الأعمال الإنشائية والمعمارية به تمهيدا لافتتاحه قريبا.

ووجه العميد مهندس هشام سمير، إلى ضرورة إنهاء الأعمال بشكل أسرع مع الحفاظ على ضمان الجودة وكذلك الانتهاء من أعمال الإضاءة واللمسات الأخيرة للتشطيبات الداخلية على الوجه المطلوب وفي الأوقات المحددة، كما أكد على ضرورة الإنتهاء من التجارب علي نظام الإنذار ضد الحرائق

ومن جانبه أشار أحمد عبيد على ضرورة الانتهاء من أعمال تجهيز وفرش القاعات، واقترح بعض الأفكار الخاصة باستخدامات الفراغات لتلائم وتتماشي مع القيمه الجمالية وأهمية المتحف على المستوى الأقليمي.

وأكد مؤمن عثمان، على وضع مسار للزيارة يناسب أعمال العرض المتحفي وسيناريو العرض للقطع الأثرية وطرق تثبيتها.

كما التقى الوفد بمحافظ كفر الشيخ اللواء جمال نور الدين حيث تم مناقشة خطة سير العمل بالمشروع،

كما أشار بوضع مقترحات لاستغلال بعض المناطق من خلال التعاون بين جهاز التنسيق الحضاري وكلية التربية النوعية.

كفر الشيخ وزارة السياحة والآثار متحف كفر الشيخ فيروس كورنا

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