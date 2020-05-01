الحكومة تنفي هدم "محطة الزهراء" لتربية الخيول: تلقى اهتمامًا كبيرًا

كتب - محمد غايات:

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن هدم محطة الزهراء لتربية الخيول العربية الأصيلة وتسريح العاملين بها.

وبحسب بيان اليوم الجمعة، تواصل المركز الإعلامي مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لهدم محطة الزهراء لتربية الخيول العربية أو تسريح العاملين بها، وأن المحطة تعمل دون توقف أو تسريح للعاملين بها، مُوضحة أنه جار حالياً تنفيذ خطة لتطوير المحطة ورفع كفاءة العاملين بها، نظراً لمكانتها الدولية المتميزة لما تمتلكه من أهم سلالات الخيول العربية.

وقالت الوزارة إن المحطة تلقى اهتماماً كبيراً من الوزارة، حيث إنها هي الجهة التي تمنح شهادة ميلاد للحصان العربي المصري الأصيل، كما أنها تحافظ على سلالات الخيول العربية الأصيلة الأم.

وفي النهاية، تناشد الوزارة وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة وبلبلة الرأي العام، والتأثير سلباً على سمعة ومكانة الخيول المصرية، وفي حالة وجود أي شكاوى يرجى الاتصال على الخط الساخن (19561).