144 من المصريين العالقين بإثيوبيا وكينيا يصلون فجر اليوم

كتب - محمد عبيد:

يستقبل مطار مرسى علم الدولي، فجر اليوم الجمعة، رحلة شركة «ايركايرو» الاستثنائية قادمة من أديس أبابا ونيروبي، وعلى متنها 144 من المصريين العالقين في إثيوبيا وكينيا، بعد إجراءات منع تفشي فيروس كورونا المستجد، وتعليق الرحلات الجوية.

قالت مصادر مطلعة بالطيران المدني إن الرحلة التي تحمل رقم 2124 وعليها 144 راكبًا من العالقين في إثيوبيا وكينيا تصل في الخامسة فجر اليوم الجمعة.،

ومن المقرر أن يخضع جميع الركاب العائدين للحجر الصحي في أحد الفنادق المخصصة لاستقبالهم، لمدة 14 يومًا، وذلك تنفيذًا لقرار وزارة الصحة المصرية حيال جميع الركاب المصريين العالقين بدول الخارج، للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.

يذكر أن وزارة الطيران المدنى أعلنت عن تسيير نحو 22 رحلة طيران استثنائية لعودة المصريين العالقين بالخارج حتى مايو الجاري، بالتنسيق مع وزارتي الهجرة والخارجية، في ظل تعليق حركة الطيران إلى المطارات المصرية، منذ منتصف مارس الماضي، بسبب فيروس كورونا المستجد.

كانت سلطة الطيران المدنى، أعلنت توقف حركة الطيران المدني بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضي، واستثنى الخطاب 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة.