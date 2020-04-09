أكثر الكلمات إنتشاراً

حظر التجوال إحنا أقوى من كورونا فيروس كورونا تعليق الدراسة أسعار الذهب الطقس سد النهضة

الصحة: هيدروكسي كلوروكين ضمن بروتوكول علاج كورونا.. ولا يوجد عقار حاسم

09:37 م الخميس 09 أبريل 2020
الصحة: هيدروكسي كلوروكين ضمن بروتوكول علاج كورونا.. ولا يوجد عقار حاسم

أرشيفية

كتب - أحمد جمعة:

قال الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة لشؤون الإعلام، إن الوزارة تستخدم عقار "الهيدروكسي كلوروكين"، ضمن البروتوكول العلاجي لعلاج المضاعفات التي تظهر على مصابي فيروس كورونا المستجد.

وأضاف مجاهد في تصريحات لمصراوي، اليوم الخميس، أنه تم إدراج العقار ضمن بروتوكول العلاج الصادر عن الوزارة، ومتوفر في جميع مستشفيات العزل من اليوم الأول، وكان يستخدم قبل ذلك في علاج الملاريا.

ولفت إلى أن هيئة الغذاء والدواء الأمريكية (fda) أعلنت موافقتها للاستخدام الاستثنائي للهيدروكسي كلوروكين كأحد العقاقير التي يحتمل أن يكون لها تأثير إيجابي في علاج مرضى فيروس كورونا، حتى يتم تجميع بيانات ومعلومات عن نتائج استخدام هذا العقار ضمن بروتوكول العلاج في مختلف أنحاء العالم.

وأوضح أنه لا يوجد حتى الآن علاج نهائي معتمد لفيروس كورونا المستجد، مشيرًا إلى أن شركتين وطنيتين تنتجان العقار، وتستخدمه الوزارة ضمن البروتوكول العلاجي.

هيدروكسي كلوروكين خالد مجاهد فيروس كورونا إحنا أقوي من كورونا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 1699

    عدد المصابين

  • 348

    عدد المتعافين

  • 118

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 1579690

    عدد المصابين

  • 317008

    عدد المتعافين

  • 94566

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:الصحة: 139 إصابة جديدة بكورونا.. و15 حالة وفاة