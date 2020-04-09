الصحة: هيدروكسي كلوروكين ضمن بروتوكول علاج كورونا.. ولا يوجد عقار حاسم

كتب - أحمد جمعة:

قال الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة لشؤون الإعلام، إن الوزارة تستخدم عقار "الهيدروكسي كلوروكين"، ضمن البروتوكول العلاجي لعلاج المضاعفات التي تظهر على مصابي فيروس كورونا المستجد.

وأضاف مجاهد في تصريحات لمصراوي، اليوم الخميس، أنه تم إدراج العقار ضمن بروتوكول العلاج الصادر عن الوزارة، ومتوفر في جميع مستشفيات العزل من اليوم الأول، وكان يستخدم قبل ذلك في علاج الملاريا.

ولفت إلى أن هيئة الغذاء والدواء الأمريكية (fda) أعلنت موافقتها للاستخدام الاستثنائي للهيدروكسي كلوروكين كأحد العقاقير التي يحتمل أن يكون لها تأثير إيجابي في علاج مرضى فيروس كورونا، حتى يتم تجميع بيانات ومعلومات عن نتائج استخدام هذا العقار ضمن بروتوكول العلاج في مختلف أنحاء العالم.

وأوضح أنه لا يوجد حتى الآن علاج نهائي معتمد لفيروس كورونا المستجد، مشيرًا إلى أن شركتين وطنيتين تنتجان العقار، وتستخدمه الوزارة ضمن البروتوكول العلاجي.