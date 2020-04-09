وزيرة البيئة: ضبط سير العمل بمدفن العبور لضمان عدم تراكم المخلفات



كتب- محمد نصار:



عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، اليوم الخميس، اجتماعًا عاجلًا مع كل من اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، واللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، ورئيس هيئة نظافة وتجميل القاهرة، وممثلي وزارات التنمية المحلية والدفاع وهيئة المجتمعات العمرانية، لمناقشة الوضع الحالي لمدفن العبور وضبط سير العمل به، خاصة في ظل جهود الحد من انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد ومنها التخلص الآمن من المخلفات.



وناقش الاجتماع أوضاع المدفن الذي تصل مساحته إلى 130 فدانًا مقسمة على محافظتي القاهرة والقليوبية وضرورة ضبط سير العمل به بما يضمن عدم تراكم المخلفات، وتيسير إجراءات التخلص الآمن من المخلفات.



وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، ضرورة التنسيق لضمان إدارة المدفن بطريقة آمنة والتأكد من توافر الاشتراطات البيئية في الدفن، والتأكد من توافر مهمات الوقاية للعاملين بالمدفن، بالإضافة إلى تدريب مسئولي استقبال المخلفات من القاهرة والقليوبية على التعامل الآمن معها وإجراءات دفنها.



كما شددت الوزيرة، على ضرورة تخصيص مسئولين عن استقبال مخلفات كل من القاهرة والقليوبية بحيث يكون كل منهم مسئول عن استقبال مخلفات الجهة المعني بها وتوجيهها للأماكن المناسبة.



وتقوم وزارة البيئة بالتنسيق مع الجهات المعنية بإعداد تقرير عاجل حول وضع المخلفات بالمدفن وحلول مقترحة للمشكلات المرصودة، واحتياجات كل من محافظتي القاهرة والقليوبية لإدارة عملية الدفن الخاصة بمخلفاتهما.



وأكد محافظا القاهرة والقليوبية، التعاون الكامل مع الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سير العمل بالمدفن، وتنظيم عملية استقبال المخلفات به لضمان دقة العمل.



وتم الاتفاق على عقد اجتماع آخر الأسبوع القادم لمتابعة الموقف في إطار الدور الرقابي لوزارة البيئة في المنظومة الجديدة للمخلفات.