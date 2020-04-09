"أجرتهم كام وهيصرفوا منين !".. ماذا قال السيسي عن عدم ارتداء عمال أحد المشروعات للكمامات؟

كتب- محمد سامي:



تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعد ظهر اليوم، عددَا من المشروعات الجارية لمتابعة الالتزام بالإجراءات الاحترازية المتخذة من قبل الحكومة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.



ووجه الرئيس، حسب مقطع فيديو متداول، رسالة عنيفة بسبب ملاحظته عدم ارتداء عمال أحد المشروعات للكمامات أثناء تنفيذ أعمالهم.



وقال الرئيس: "مين المسؤول هنا.. رد عليا.. الناس دي أجرتها كام؟ اللي هيقعد في بيته هيروح يصرف منين؟.



وشدد الرئيس على ضرورة توزيع كمامات على العاملين، قائلًا: أنا لو جيت بكرة في أي موقع وملقتش الناس لابسة كمامات هتبقى فيه مشكلة كبيرة".



وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس السيسي تفقد بعض مواقع المشروعات الإنشائية، وفي ضوء ما تلاحظ من عدم تطبيق الإجراءات الاحترازية لحماية العاملين بالموقع، وجه كافة الجهات المعنية بالتشديد على جميع الشركات بضرورة توفير أقصى درجات الحماية والالتزام الدقيق بالإجراءات الاحترازية، وعلى وجه الخصوص ارتداء الكمامات وتجنب التجمعات المزدحمة.



ويأتي ذلك حرصًا على سلامة كافة المواطنين وخاصة العاملين بمختلف المشروعات بأنحاء الجمهورية، واتساقاً مع جهود الدولة الوقائية لمكافحة انتشار فيروس كورونا.