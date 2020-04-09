بـ50 جنيهًا ويمكن غسله.. الأوقاف تطرح أقعنة وجه للوقاية من كورونا

كتب- محمود مصطفى:

قالت وزارة الأوقاف، إن المجموعة أنشأت وحدة إنتاجية مختصة بإنتاج قناع حماية الوجه، كمساهمة منها لتعزيز حماية الأفراد والمؤسسات في مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت الأوقاف، في بيان، اليوم الخميس، أن الهدف من القناع توفير حماية كاملة للوجه من الرذاذ المتطاير الناتج عن العطس والكحة، والذي يمكن أن يصيب الأنف أو الفم أو العينين، وبالتالي انتقال الفيروس من شخص لآخر، وبما أن الكمامة وحدها لا توفر الوقاية اللازمة للعينين فإن هذا القناع يساعد في عدم وصول الرذاذ إليهما، كما أنه يساعد على تجنب لمس الوجه باليدين .

وأشارت إلى أنه من المميزات الرئيسة التي يتمتع بها هذا القناع إمكانية تكرار استخدامه بشكل يومي من خلال غسله بالماء والصابون، حيث إنه مصنوع من ماده البولي كربونيت المقاومة للخدش مما يطيل عمر القناع الافتراضي .

وقالت إن المواد الداخلة في صناعة هذا القناع تتميز بمرونتها وإمكانية تغيير مقاسها وفقًا لمقاس الوجه، حيث إنها تغطي الوجه من الجبهة الى أسفل الذقن، ومن المقرر طرح هذا القناع للبيع بسعر 50 جنيهًا فقط للقناع الواحد .​