كورونا في آخر 24 ساعة| غلق مستشفى بعد إصابة 17 ومواعيد جديدة للحظر

قررت الحكومة المصرية تمديد حظر التجول، مع تأخير الموعد ليبدأ من الساعة الثامنة مساء، وأصدرت منظمة الصحة العالمية تحذيرا جديدا للحكومة بشأن فيروس كورونا، مؤكدة ان الوضع لا يزال مقلقاً، وتضاعفت إصابات كورونا في خمس دول عربية.

ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث المتعلقة بكورونا في مصر والعالم خلال 24 ساعة الماضية، على النحو التالي:

مصر| إصابات كورونا تقفز لـ1560 والوفيات 103.. و1152 بمستشفى العزل (تفاعلي)

مؤشر مصراوي| تضاعف إصابات كورونا بـ8 دول عربية في أول أسبوع من أبريل

مدير معهد القلب: اكتشفنا إصابة ممرض بـ"كورونا".. وتعقيم الاستقبال

بالصور.. الاحتفال بخروج 8 متعافين من مستشفى العزل في قها

نراهن على المواطن ونتوقع زيادة الإصابات.. 10 رسائل من "مدبولي" للمصريين بشأن كورونا

رئيس الحكومة: مصر في الحدود الأمنة بشأن انتشار فيروس "كورونا"

الأوقاف: إعادة فتح المساجد مرهون بانحسار فيروس "كورونا"

الفرصة الأخيرة.. ننشر آخر موعد للتسجيل في منحة الـ500 جنيه

وزير الإعلام يكشف سبب تمديد حظر التجوال وتقليل مدته

مصادر بالمطار: نشحن أطنان من المواد الغذائية للخليج ومتضرري كورونا يوميا

متحدث الوزراء يكشف إمكانية فرض حظر تجوال كامل يوم شم النسيم

رئيس "مكافحة كورونا": 3 آلاف تحليل يومي للمشتبهين في إصابتهم بالفيروس

"الوضع مقلق للغاية".. الصحة العالمية تصدر تحذيرًا جديدًا للحكومات

كورونا حول العالم: الإصابات فوق المليون و430 ألفا والوفيات تتجاوز 82 ألفا

مسؤولة إسبانية: الحياة قد تعود لطبيعتها تدريجيا في نهاية الشهر الجاري

رقم قياسي جديد.. ألفا وفاة و30 ألف إصابة بفيروس كورونا في أمريكا

بريطانيا: جونسون يستجيب للعلاج "وحالته مستقرة"

إسرائيل: ارتفاع إجمالي الوفيات بـ"كورونا" إلى 71 والإصابات تتجاوز الـ9400

إيطاليا تسجل 542 حالة وفاة جديدة بسبب كورونا

فرنسا تسجل 541 وفاة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

ترامب: لدينا 30 مليون جرعة "هيدروكسي كلوركين" سنوزعها على مرضى كورونا

ترامب: أصبحنا قريبين من إعادة فتح البلاد