اليوم.. آخر موعد للتسجيل في منحة الـ500 جنيه للعمالة غير المنتظمة

كتب- يوسف عفيفي:

قالت وزارة القوى العاملة، إن اليوم الخميس، هو آخر موعد لتسجيل العمالة غير المنتظمة عبر الموقع الإلكتروني للوزارة للحصول على منحة قدرها 500 جنيه نتيجة تضررها من وباء كورونا.

ودعا محمد سعفان، الوزير، في بيان، اليوم الأربعاء، العمالة غير المنتظمة التي لم تسجل إلى سرعة تسجيل بياناتها، على أن تستمر الوزارة في قبول طلبات التسجيل حتى الغد فقط.

وأوضح أن ذلك تسهيلًا على هذه الفئة للذين لم يسجلوا بياناتهم من خلال المنظومة الإلكترونية، مشيرًا إلى أنه سيتم تدقيق بيانات العمالة التي تسجل أولا بأول، لإضافة المستحقين منهما لهذه المنحة لرفع العبء عن كاهلهم في ضوء الظروف الاستثنائية التي تمر بها.

وتبدأ الوزارة، في صرف المنحة الأولى للعمالة غير المنتظمة، لنحو مليون ونصف المليون عامل غير منتظم، اعتبارا من الأحد المقبل وحتى الخميس 16 أبريل الجاري.

وسيتم الصرف من مكاتب البريد التي تحددها الرسالة النصية المرسلة من وزارة القوى العاملة على رقم التليفون الشخصي لكل مستحق، وبها تاريخ ومكان صرف المنحة.