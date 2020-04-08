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الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الوزراء بتمديد حظر التجوال (تفاصيل)

08:17 م الأربعاء 08 أبريل 2020
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كتب- محمد نصار:

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 14 مكرر الصادر بتاريخ 8 أبريل 2020، قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بحظر انتقال أو تحرك المواطنين، بكل أنحاء الجمهورية، على جميع الطرق من الساعة الثامنة مساءً حتى الساعة السادسة صباحاً.

وتضمن القرار استمرار إغلاق جميع المقاهي والكافيهات والكازينوهات والملاهي والنوادي الليلية والحانات، وما يماثلها من المحال والمنشآت، والمحال التي تقدم التسلية أو الترفيه، ويستمر إغلاق جميع المطاعم أمام الجمهور، وما يماثلها من المحال والمنشآت التي تقدم المأكولات، ووحدات الطعام المتنقلة، على أن يقتصر العمل بها على خدمة توصيل الطلبات للمنازل على مدار اليوم، كما تقرر إغلاق جميع الحدائق العامة والمتنزهات والشواطئ.

كما يستمر إغلاق جميع المحال التجارية والحرفية، بما فيها محال بيع السلع وتقديم الخدمات، والمولات أمام الجمهور من الساعة الخامسة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحاً، وذلك خلال أيام الأسبوع فيما عدا يومي الجمعة والسبت فيكون الغلق فيهما على مدار الأربع والعشرين ساعة.

مصطفى مدبولي الجريدة الرسمية قرار مد حظر التجوال حظر التجوال إحنا أقوى من كورونا

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