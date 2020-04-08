وزير الإعلام يكشف سبب تمديد حظر التجوال وتقليل مدته

كتب- محمد نصار

قال أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، إن قرار تمديد حظر التجوال وتقليل مدته ساعة ليصبح من الثامنة مساءً وحتى السادسة صباحًا، جاء لتخفيف تكدس المواطنين أثناء الخروج من العمل رغم محاولات وزارة النقل السيطرة على ذلك بالدفع بقطارات لاستيعاب الزحام.

وأضاف هيكل، في مداخلة لبرنامج "بالورقة والقلم"، على فضائية TEN، اليوم الأربعاء، أن هذا القرار هو حظر صحي وليس أمني، ويهدف للحفاظ على صحة المواطنين.

وأكد وزير الدولة للإعلام، أنه مهما اتخذت الحكومة من إجراءات فإن المواطن هو المسئول الأول عن صحته وصحة أسرته.

وأشار إلى أن قرار منع التجمعات يسري خلال شهر رمضان وفترات الأعياد للحد من انتشار الفيروس.​