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مدير معهد القلب: اكتشفنا إصابة ممرض بـ"كورونا".. وتعقيم الاستقبال

04:39 م الأربعاء 08 أبريل 2020
مدير معهد القلب: اكتشفنا إصابة ممرض بـ"كورونا".. وتعقيم الاستقبال

معهد القلب القومي

كتب - أحمد جمعة:

قال الدكتور محمد أسامة، عميد معهد القلب القومي، إنه تم اكتشاف إصابة ممرض بفيروس "كورونا المستجد"، بعد مخالطته لحالة إيجابية كانت تعالج في المعهد.

وأضاف أسامة لـ"مصراوي"، أنه تم مسح كامل للمستشفى وتحديد المخالطين للحالة وعددهم 16 شخصًا من الفريق وظهرت النتيجة سلبية للجميع باستثناء حالة واحدة للممرض.

ولفت إلى أنه تم عزل الممرض في مستشفى العزل، وحالته مستقرة حاليًا.

وأوضح مدير معهد القلب أنه تم غلق قسم الاستقبال وإجراء تعقيم شامل، على أن يتم إعادة فتحه غدا.

معهد القلب القومي فيروس كورونا إصابة ممرض بفيروس كورونا

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