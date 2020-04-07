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بالفيديو كونفرانس.. وزير الري يبحث آلية التوسع في استخدام التكنولوجيا بمجال المياه

01:17 م الثلاثاء 07 أبريل 2020
بالفيديو كونفرانس.. وزير الري يبحث آلية التوسع في استخدام التكنولوجيا بمجال المياه

محمد عبد العاطي

كتب - أحمد مسعد:

عقد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، عبر تقنية "الفيديو كونفرانس" اليوم الثلاثاء، اجتماعًا مع قيادات الوزارة والمركز القومي لبحوث المياه، لمناقشة التوسع في تطبيق التكنولوجيات المتقدمة في أعمال النمذجة الرياضية والاستشعار عن بُعد في مجال إدارة الموارد المائية.

وتم خلال الاجتماع استعراض الدراسات الخاصة بدعم أداء الوزارة في موسم أقصى الاحتياجات المائية القادم وتحسين نوعية المياه وتحقيق الاستفادة المثلى من الموارد المائية وإدارتها بالشكل الأمثل.

كما استعراض موقف دراسة خط الحظر للسواحل الشمالية والشرقية والتى ينفذها المركز القومى لبحوث المياة والتى تشتمل على دراسات هيدروليكية ومورفولوجية وبيئية لتحديد الحرم الآمن لخط الشاطئ.

واستعراض موقف الشبكة القومية لرصد نوعية المياه في الترع والمصارف والمياه الجوفية التى يشرف عليها المركز والتى تدعم مجهودات الوزارة في تحسين نوعية المياه.

محمد عبد العاطي وزير الري الفيديو كونفرانس مجال المياه المركز القومي لبحوث المياه

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