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"الصحة العالمية": 1.2 مليون إصابة بكورونا عالمياً.. و60 ألف حالة وفاة

01:04 م الثلاثاء 07 أبريل 2020
"الصحة العالمية": 1.2 مليون إصابة بكورونا عالمياً.. و60 ألف حالة وفاة

منظمة الصحة العالمية

كتب - أحمد جمعة:

قالالدكتور ريتشارد برنان، مدير الطوارئ الصحية لإقليم شرق المتوسط بمنظمة الصحة العالمية، ​إن هناك 1.2 مليون إصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19" حول العالم، و60 ألف حالة وفاة حتى الآن طبقا لآخر الإحصائيات، مشيرا إلى ارتفاع الأرقام بشكل مستمر ومقلق وخاصة في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأوضح برنان - خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده المكتب الإقليمى لشرق المتوسط اليوم- أن الأعداد في الإقليم بلغت 77 ألف حالة إصابة موثقة، فيما بلغت معدلات الوفاة 4.3% وهي تقترب من النسب العالمية، لافتا إلى أن اتخاذ التدابير الاحترازية يساعد بشكل كبير في السيطرة على انتشار الفيروس.

وأضاف أن للحكومات دورا كبيرا في السيطرة على الأرقام باتخاذ التدبير اللازمة، مشيرا إلى ضرورة الاكتشاف والعلاج المبكر للحالات وحماية الأطقم الصحية، مطالبا المجتمعات والأفراد باتخاذ تدابير مثل التباعد الاجتماعي والتدابير المتعلقة بالتصرفات الشخصية.

بدوره، أكد الدكتور عوض مطرية مدير قسم النظم الصحية والتغطية الصحية الشاملة بإقليم شرق المتوسط، أن منظمة الصحة العالمية تسعى إلى تطبيق الصحة للجميع وبالجميع وذلك يتطلب عدة أولويات، مضيفا أن العاملين الصحييين في التغطية الصحية الشاملة يخاطرون بحياتهم أثناء عملهم كما أنهم يتتمتعون بخبرة عالية.

وأشار إلى أن تقرير حالة التمريض حول العالم يوضح أن هناك نقصا كبيرا في عدد التمريض خاصة في الإقليم مقارنة بعدد السكان.

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