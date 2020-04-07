أكثر الكلمات إنتشاراً

حظر التجوال إحنا أقوى من كورونا فيروس كورونا تعليق الدراسة أسعار الذهب الطقس سد النهضة

نصائح من الصحة العالمية أثناء "كورونا": الخيار الأفضل.. وتجنبوا هذه الأطعمة فورًا

02:29 ص الثلاثاء 07 أبريل 2020
نصائح من الصحة العالمية أثناء "كورونا": الخيار الأفضل.. وتجنبوا هذه الأطعمة فورًا

التسوق

كتب- أحمد جمعة:

نشرت منظمة الصحة العالمية، عددًا من النصائح الغذائية الواجب اتباعها من قبل الأشخاص البالغين أثناء مرض كورونا المستجد "كوفيد-19".

وجاءت النصائح الغذائية، التي نشرتها المنظمة الدولية، على حسابها في "تويتر"، بضرورة اتباع حمية في الأكل، وتجنب عدد من المأكولات والمشروبات، التي قد تضر الشخص المصاب، والتي لابد من التوقف عن تناولها فورًا.

ونصت التغريدة على:

نصائح غذائية للبالغين أثناء مرض "كوفيد- 19":

- اشرب 8- 10 أكواب من الماء كل يوم فيما وصفته بـ"الخيار الأفضل"، وتناول الفواكه والخضروات التي تحتوي على الماء والمشروبات الأخرى.

وتجنب:

1- تناول كميات كبيرة من الكافيين

2- عصائر الفاكهة المحلاة

3- شراب الفاكهة

4- مركزات عصير الفاكهة

5- المشروبات الغازية والمنعشة​​

EU73E0TWAAc5pr5

وكانت منظمة الصحة العاليمة، نصحت بالتقليل من استهلاك الملح، للمصابين بـ"كورونا" دون 5 جرامات (ملعقة صغيرة واحدة) في اليوم، مقابل استخدام الملح المعالج باليود.

وقالت المنظمة، إنه من المفيد تقليل ما يتناوله الفرد المصاب من المشروبات الغازية أو الصودا أو المشروبات الأخرى الغنية بالسكر.

وأضافت أن تناول الطعام في المنزل، ضروري لتقليل معدل الاختلاط بالآخرين والحد من احتمال التعرض للإصابة بمرض #كوفيد_19.

مع تردد الكثير من الناس على الأماكن المكتظة مثل المطاعم والمقاهي، ما لا يمكن معه معرفة ما إذا كان الناس يغسلون أيديهم، وهل تُنَظف الأسطح وتُطهَر بانتظام كافٍ في هذه الأماكن.

105

وقدمت المنظمة نصائح خاصة بالأغذية التي تحتوي على الدهون للبالغين أثناء إصابتهم بمرض "كوفيد 19"، جاءت كالتالي:


- تناول الدهون غير المُشبعة
- لا تتناول الدهون المُشبعة
- لا تأكل الدهون المتحولة المنتجة صناعيًا250

منظمة الصحة العالمية حمية غذائية فيروس كورونا تويتر

الخبر التالى:

شديد البرودة ليلًا.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الثلاثاء (بيان بالدرجات)

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 1322

    عدد المصابين

  • 259

    عدد المتعافين

  • 85

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 1347343

    عدد المصابين

  • 284882

    عدد المتعافين

  • 74769

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:حدث ليلًا| رقم قياسي لكورونا في مصر.. وتطور لأول مرة بالصين.. و12 رسالة من وزير التعليم