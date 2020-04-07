​​الآثار تطلق زيارة افتراضية لجامع ومدرسة السلطان الظاهر برقوق

كتب- محمد عاطف:

تطلق وزارة السياحة والآثار مساء اليوم الاثنين، زيارة افتراضية لجامع ومدرسة وخانقاه السلطان الظاهر برقوق بشارع المعز لدين الله.

تقع جامع ومدرسة وخانقاه السلطان الظاهر برقوق في شارع المعز لدين الله، وتعرف باسم المدرسة الظاهرية.

أمر بإنشائها ملك مصر ومؤسس دولة المماليك الثانية الجراكسة السلطان الملك الظاهر أبو سعيد برقوق، في سنة 786هـ/ 1384م، وافتتحت في سنة (788هـ/ 1386م)، وتتوسط هذه المدرسة أحد أكبر مجموعات التراث المعماري في العالم.

وتعد المنشأة تحفة معمارية رائعة بكل ما فيها من عناصر معمارية وزخرفية؛ إذ تتكون من صحن مكشوف، وأربعة إيوانات أكبرها أيوان القبلة الذي يتضمن محراب رخامي ومنبر خشبي وكرسي المصحف ودكة المبلغ، ويعلو واجهة المدخل مئذنة وقبة تم تجديدها عن طريق لجنة حفظ الآثار العربية سنة 1310هـ/ 1892م.

وتتميز بنقوش كتابية بخط النسخ من آيات قرآنية واسم المنشىء وتاريخ الإنشاء، والتكسيات الرخامية الملونة وسقف إيوان القبلة بزخارفه الرائعة.

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