الجيزة ترد على أنباء فرض الحجر الصحي على المعتمدية

كتب- محمد نصار:

قالت محافظة الجيزة، إن ما تردد على مواقع التواصل الاجتماعي بفرض حجر صحي على قرية المعتمدية بمركز ومدينة كرداسة لظهور حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد، غير صحيح.

وشددت محافظة الجيزة، على عدم اتخاذ قرار بفرض الحجر الصحي على القرية، نافية كل ما يتردد عن ذلك، مؤكدة اتخاذ كافة التدابير الوقائية والاحترازية لمكافحة تفشى فيروس كورونا حفاظا على سلامه المواطنين.

وأكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، على التحركات السريعة لمديرية الصحة في التعامل مع حالات الاشتباه أو الإصابة بفيروس كورونا المستجد، مطالبًا المواطنين بالمحافظة بإتخاذ التدابير الوقائية ومساعدة الدولة في حربها ضد فيروس كورونا المستجد وعدم الالتفاف لأي شائعات.