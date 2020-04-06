استغلا الظروف.. جهاز العاشر من رمضان يُزيل مخالفتَي تغيير نشاط سكني إلى تجاري

كتب- محمد عبدالناصر:

قال المهندس خالد شاهين، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان والمشرف على جهاز خليج السويس، اليوم الإثنين، إنه تم إزالة مخالفة بوحدة سكنية بالمجاورة 49 بالحي السادس، ومخالفة بوحدة سكنية أخرى بالمجاورة 39 بالحي الخامس؛ لتغيير النشاط من سكني إلى تجاري، بغرض فتح محلَّين تجاريَّين؛ حيث استغل مالكا الوحدتَين الظروف الاستثنائية لتداعيات فيروس كورونا المستجد، وأقدما على تنفيذ المخالفتَين.

وأضاف شاهين، في بيان له، اليوم، أنه تم رصد المخالفتَين خلال مرور حملات إزالة المخالفات بأرجاء المدينة، حيث قام مالكا الوحدتَين السكنيتَين بهدم الحوائط الخارجية وتركيب أبواب من الصاج؛ بغرض فتح محلَّين تجاريَّين. وعلى الفور قامت إدارة الإزالات والإشغالات برفع الأبواب ومصادرتها، وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن إلغاء التخصيص لعدم الالتزام بالنشاط السكني المخصص له الوحدة.

وأشار رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان والمشرف على جهاز خليج السويس إلى استمرار حملات إزالة التعديات والمخالفات بأنحاء المدينة كافة، وأنه لا تهاون مع المخالفين تنفيذًا للقانون، وأن جهاز المدينة لديه الإمكانات اللازمة للإزالة الفورية لأية مخالفات أو تعديات؛ للحفاظ على النسق الحضاري للمدينة.